Câmeras flagram dupla roubando mais de R$ 30 mil de padaria em Manaus

Manaus - Dois homens armados roubaram um restaurante na tarde de segunda-feira (6), na rua Doutor Moreira, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Ninguém foi preso e o prejuízo foi de mais de R$ 30 mil. Câmeras de seguranças flagraram a movimentação na cena do crime e podem ajudar a identificar os criminosos.

Segundo o assistente administrativo do estabelecimento comercial, George Carvalho, de 61 anos, o crime foi por volta das 16h. Dois homens, ainda não identificados, renderam funcionários e anunciaram o assalto.

Um dos suspeitos ficou dando apoio na entrada do estabelecimento comercial, enquanto o comparsa seguiu para o setor administrativo e anunciou o assalto, exigindo dinheiro. No local, foram amarrados dois funcionários, enquanto mulher ficou sob a mira do criminoso.

"Durante ameaças, eu fui obrigado a levá-lo até a sala do proprietário onde estava sendo feito a contagem do dinheiro para pagar funcionários. Foi uma ação rápida. Até agora ainda passa na minha cabeça o que vivenciei", lembra Carvalho.

Na fuga, os criminosos levaram cerca de R$ 36 mil em dinheiro e fugiram em uma moto, de características não reconhecidas, que estava estacionada na avenida Floriano Peixoto, próximo ao local do crime.

Ainda segundo o irmão da mulher do dono do restaurante, João Tomaz, de 54 anos, essa foi a primeira vez em quase dez anos que o estabelecimento é roubado.

"Não sinto segurança no bairro. É difícil ter um negócio quando se é assaltado", disse.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) deve investigar o crime. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos flagrados por câmeras de segurança pode entrar em contato com a polícia, por meio do disque-denúncia 181 ou 190.

O Em Tempo entrou em contato a Polícia Militar para saber como é distribuído o trabalho da corporação na região, quantos veículos e policiais envolvidos, mas, no entanto, até a publicação desta matéria não houve retorno.

