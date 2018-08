Suspeitos de assalto são espancados e amarrados no São José, em Manaus

No local, moradores afirmaram não reconhecerem a dupla suspeita de tentar assaltar uma idosa | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, até o momento não identificados, foram espancados e amarrados na rua das Palmeiras, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus, na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h.

De acordo com um policial militar da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que esteve no local, os homens eram suspeitos de tentar assaltar uma senhora e, por isso, teriam sido pegos pela população e espancados. Ainda de acordo com o agente, um deles teve o braço quebrado durante as agressões.

Nenhuma vítima ou agressor foram encontrados no local. Ainda segundo o PM, nesse tipo de situação a população, que faz justiça com as próprias mãos, tende a sumir do local por medo de ser reconhecida pelos agredidos.

Em relação ao local onde a dupla foi espancada, o policial militar da 9ª Cicom afirmou que, apesar de não haver muitos chamados à PM para o local, a polícia recebe informações de que na rua há bocas de fumo que alimentam o tráfico de drogas na região.

Os dois feridos foram levados ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, também na Zona Leste de Manaus. Devido à falta de identificação da dupla, não foi possível solicitar o estado de saúde dos homens.

