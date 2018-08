Mês violento: Julho registra 113 mortes em Manaus e acende alerta

Manaus - O mês de julho foi marcado por uma série de mortes violentas na capital amazonense. No total, 113 pessoas foram vítimas de homicídio, latrocínio ou por intervenção policial. O levantamento foi feito pelo EM TEMPO, com a estatística do Instituto Médico Legal (IML).

Em média, ocorreram três mortes por dia. A Zona Norte registrou a maior incidência dos casos, sendo 33 assassinatos. Na Zona Oeste, 26 pessoas foram mortas, incluindo cinco traficantes, durante um confronto com a polícia , no bairro São Jorge.

A Zona Leste registrou 20 homicídios, seguido da Zona Sul, que teve 19 casos. Sete mortes ocorreram na Zona Centro-sul e seis na Zona Centro-Oeste, além de dois crimes na Zona Rural.

Os casos demonstram a fragilidade das forças de segurança pública, que relacionaram a maioria das mortes a uma guerra entre facções criminosas.

A insegurança também fez vítimas inocentes, como é o caso do colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) Jabson Franco da Costa, 34, morto com dois tiros , durante um assalto em um ponto de ônibus da cidade.

Apesar da crescente alta na criminalidade, a Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) insiste em divulgar que houve uma redução da violência em Manaus.

Tudo normal

Em nota, a SSP-AM informa que julho não foi o mês mais violento. Segundo o órgão, julho apresentou redução de homicídios, na comparação com junho, e que, na comparação com julho do ano passado, houve uma queda de 7% no número de homicídios.

A SSP-AM ainda comunicou que dados sobre homicídios estarão disponíveis após reunião mensal entre os setores técnicos da estatística, delegados e investigadores sobre os casos registrados na capital. Dessa forma, com base nas informações preliminares das investigações, é possível enquadrar os casos na tipificação criminal adequada.

Polícia Civil

Procurado pela reportagem, por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o delegado Jeff David Mac Donald, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), não quis se pronunciar sobre o assunto.

Operação

Após a série de assassinatos nos últimos dois meses, a SSP-AM montou uma força-tarefa com 34 delegados da Polícia Civil e intensificou as operações da Polícia Militar, Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP) e Secretaria de Inteligência (SEAI). Conforme a SSP-AM, o trabalho resultou na prisão de 312 acusados de homicídios.

