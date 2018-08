Homem é agredido até a morte após derrubar cerveja, no Novo Israel

A vítima havia saído de casa para comprar churrasco próximo a um arraial | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O autônomo Athaildes Batalha dos Santos, de 29 anos, morreu, na madrugada desta terça-feira (7), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus, após ser vítima de agressão física. O crime aconteceu por volta de meia-noite, na rua Caiapó, bairro Novo Israel, Zona Norte da capital.

Ao Em Tempo, a irmã da vítima, Thainá Batalha, de 27 anos, disse que Athaildes tinha saído de casa para comprar churrasco próximo a um arraial e, ao passar em frente a um bar esbarrou em uma das mesas do estabelecimento, em que estava quatro pessoas.

"Testemunhas relataram que um copo de cerveja caiu da mesa e uma mulher desferiu uma tapa no meu irmão depois de se levantar da mesa. Três homens que acompanhavam ela, começaram a agredi-lo com socos, chutes, pauladas e, em seguida, ele foi estrangulado com o famoso golpe “mata-leão” até meu irmão desmaiar", contou.

Morre homem baleado em bar no Centro de Manaus após jogo de futebol

Após as agressões, as quatro pessoas, entre elas um homem identificado como Lindemberg Oliveira, fugiram do local, segundo a família. O agressor seria morador em frente ao bar e suposto namorado da mulher, pivô do crime. A reportagem não conseguiu localizar o suspeito.

Alguns moradores ainda tentaram reanimar Athaildes, que depois foi socorrido por um amigo e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, onde foi transferido para o HPS João Lúcio.

A vítima morreu por volta das 2h35, em decorrência de morte cerebral, conforme informação da irmã do autônomo. Athaildes deixou duas filhas, sendo uma de oito anos e outra de um ano, além da mulher grávida de oito meses.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A família registrou caso no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações serão conduzidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

