Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição perto do Compaj

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, por volta das 11h deste domingo (5), na região conhecida como ramal dos presídios, próximo ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8 da BR-174. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo estava em avançado estado de decomposição.

Policiais que acompanharam a ocorrência disseram ao Em Tempo que o cadáver foi achado por oficiais da Força Nacional. O corpo estava a aproximadamente 500 metros, mata adentro, a partir da avenida que dá acesso às unidades prisionais. A estrada de barro e cercada de mato é de difícil acesso.

"Você consegue acessar o local de carro e ainda tem uma parte que precisa ir a pé, pois é muito fechada pela floresta", afirmou o policial que preferiu não ser identificado.

O ramal é de difícil acesso, tanto de carro, como a pé | Foto: Nícolas Daniel Marreco

A reportagem tentou entrar no ramal, porém, foi impedida por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC). Ainda não há apontamentos de suspeitos que possam ter envolvimento com o crime ou como o homem morreu.

Um policial disse que não pode estimar há quantos dias o cadáver estava no local, mas que estava com os membros muito inchados.

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado e um carro-tumba foi conduzido ao local para a remoção do corpo. Segundo o tenente Cristiano, da 20ª Cicom, o homem ainda não foi identificado. Ele disse que não poderia afirmar se ele é um dos detentos do presídio.

A Força Nacional, responsável pelos presídios, mostrou o local onde o corpo estava à polícia estadual | Foto: Nícolas Daniel Marreco

"Recebemos apenas a informação de que um corpo, em estado avançado de decomposição, foi encontrado no ramal dos presídios. Ainda não sabemos quem ele é", disse.

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) disse que só irá intervir se o homem tiver ligação com a população carcerária do local, quando for identificado. O corpo estará à disposição no IML para o reconhecimento familiar. O caso será apurado pela Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS).

