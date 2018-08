Cães da PM encontram drogas em caixa de sapato dentro de barco no AM

Tabatinga - Durante as ações da Operação Sentinela, neste sábado (4), policiais militares apreenderam mais de 10 quilos de drogas escondidos em um carregamento de sapatos. A carga estava dentro do porão do Navio Motor Voyager, ancorado no porto de Tabatinga. Os cães farejadores da Polícia Militar são os responsáveis por encontrar os entorpecentes no meio das caixas de sapatos.

Após revista minuciosa no local, a polícia comprovou a suspeita do cão. Os suspeitos guardaram em uma das caixas 10 kg e 250 gramas, entre pasta base de cocaína e maconha, do tipo skunk.

Leia também: Traficantes presos com 450 Kg de droga são transferidos para Manaus



Diante dos fatos, a substância foi recolhida e encaminhada para ser apresentada na sede da Delegacia da Polícia Federal, em Tabatinga. Foram presos José Silva Neves, de 18 anos, e Valdemir Moreira dos Santos, de 18 anos, e apresentados com suas integridades físicas preservadas para realizar os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos guardaram em uma das caixas 10 kg e 250 gramas, entre pasta base de cocaína e maconha, do tipo skunk | Foto: divulgação

Na delegacia, eles confessaram que estava trazendo a droga para a capital amazonense, onde receberiam uma quantidade em dinheiro.

Outro caso

Na manhã deste sábado (4), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) registrou, durante as visitas em unidades prisionais, seis ocorrências de apreensões envolvendo mulheres que tentaram entrar com substâncias ilícitas nas partes íntimas . Quatro dessas ocorrências aconteceram no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e as outras duas no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).



*Com informações da PM



Leia mais

Homem é preso em Manaus por tráfico e falsificação de documentos

Dupla invade hospital de Coari e acaba preso após tentativa de assalto