Seis mulheres de detentos são flagradas com drogas nas partes íntimas

Manaus - Na manhã deste sábado (4), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) registrou, durante as visitas em unidades prisionais, seis ocorrências de apreensões envolvendo mulheres que tentaram entrar com substâncias ilícitas nas partes íntimas. Quatro dessas ocorrências aconteceram no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e as outras duas no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM).

A visitante Cleuciane Eleu Santos, companheira do detento Rosinaldo Tavares Ferreira, preso no Ipat, foi flagrada tentar burlar a segurança da unidade. Ela portava uma porção de aproximadamente 164 gramas de entorpecente, com características de maconha, na vagina. O material ilícito foi detectado após a visitante passar pelo procedimento de revista no scanner corporal.

Já Maria Gilmara Pereira de Sá, companheira do interno Marlison Bruno Rabelo Pinheiro, foi flagrada com duas porções de aproximadamente 236 gramas de entorpecente. A substância foi detectada escondida entre as pernas da visitante durante a revista no raio-x.

Leia mais: Podemos respirar aliviados, diz PM que prendeu 5 envolvidos em facção criminosa

A terceira detida foi, Thais Menezes de Oliveira, companheira de Gerson Cintra Custódio, ela foi flagrada no procedimento de revista no body scan, com 60 gramas de entorpecente, possivelmente maconha, escondidas por dentro de suas roupas.

As três visitantes flagradas com drogas foram conduzidas ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A quarta visitante flagrada portava uma porção de bebida alcoólica misturada com açaí. Elizangela Silva de Melo, visitante cadastrada para o detento Jefferson Marques da Silva, foi pega com o material ilícito durante o procedimento de revista de alimentos, com o equipamento de raio-x.

As quatro mulheres receberam sanção administrativa, com o cadastro de visitas suspenso pela direção do Ipat.

Apreensões no CDPM

No CDPM, as duas mulheres flagradas portavam substâncias entorpecentes e também foram encaminhadas ao 19° DIP. Iasmim Gama Ferreira, companheira do detento Robert Tompson Garcia Moreira, passou pelo procedimento de revista na aparelhagem digital, onde foi detectada uma porção de substância, de aproximadamente 188 gramas, possivelmente maconha, que estava escondida nas partes íntimas dela.

Rebeca Caroline Andrade da Rocha, companheira de Elionai de Brito Oliveira, também escondia entre as pernas uma porção de 96 gramas de drogas, que foi detectada durante procedimento no body scan.

As duas visitantes do CDPM também tiveram seus cadastros de visitantes suspensas pela direção da unidade, como sanção administrativa.

Leia mais

Homem é preso em Manaus por tráfico e falsificação de documentos

Dupla invade hospital de Coari e acaba preso após tentativa de assalto