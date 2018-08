Dupla invade hospital de Coari e acaba presa após assalto

Coari - Na noite desta sexta-feira (3), por volta das 22h, dois homens foram presos por integrar um bando que invadiu e roubou pacientes no hospital local horas antes. Francisco Floriano da Silva, de 32 anos, e Aires Bruno dos Santos, de 18 anos, utilizaram uma arma falsa para coagir e ameaçar os pacientes e trabalhadores durante o assalto dentro da unidade hospitalar.

De acordo com os policiais militares, por volta das 21h15, as equipes receberam denúncia de que um indivíduo estaria armado dentro do Hospital Regional de Coari/AM, localizado na Estrada do Mamiá s/n° - Tauá Mirim. Quando os policiais chegaram ao local, eles foram informados que o indivíduo havia roubado uma funcionária do hospital e pulado o muro, correndo em direção ao bairro do Espírito Santo.



Segundo a vítima, que é técnica de enfermagem, o infrator usou uma camisa de cor escura cobrindo o rosto e estava armado com uma arma de fogo de cor preta. Ela relatou que desconfiou que a arma era falsa, mas não resistiu aos assaltos. Antes de fugir, o homem ainda ameaçou pacientes apontando a arma contra eles.

A Polícia realizou rondas nas adjacências e, cerca de 10 minutos após o fato, quando patrulhava na rua Pedro Melo, bairro Espírito Santo, avistou um homem em atitude suspeita. Ao ver a viatura, o suspeito saiu correndo tentando fugir da guarnição.

Segundo os policiais, o suspeito correu por uma área alagadiça, por debaixo de palafitas. O local é cheio de lama e mato. Cerca de 15 minutos depois, quando os policiais militares saíram do local, avistaram dois homens em uma motocicleta, Honda Biz, de cor vermelha, tentando fugir. Um deles estava trajando uniforme de mototaxista.

As equipes fizeram a abordagem e durante a revistam, Aires Bruno resistiu e entrou em luta corporal com os policiais. Ele foi contido e algemado. Durante a luta, o suspeito deixou cair um cartucho de arma de fogo calibre 20.

Ao fazer a busca pessoal no mototaxista, os policiais encontraram o celular da técnica de enfermagem e dinheiro. Porém, ao ser verificado uma sacola branca que estava no guidão do veículo. foi encontrado uma camisa azul e o simulacro de arma de fogo.

Aires Bruno negou participação no roubo ao hospital. Porém, a vítima que passava no local no momento da ocorrência, imediatamente, reconheceu o assaltante como sendo o homem que cometeu o roubo. Francisco Floriano bem que tentou escapar da polícia, ao negar participação no crime, mas Bruno o entregou aos policiais. Segundo ele, Francisco já participou, com ele, de diversos crimes.

Os dois homens foram levados à delegacia da cidade e vão responder criminalmente por roubo.

