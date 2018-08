'Podemos respirar aliviados', diz PM ao prender 5 pistoleiros do CV

Manaus - Ao todo, nove homens filiados à facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos na manhã deste sábado (4), em zonas distintas de Manaus. Dos nove, cinco são executores acusados de diversas mortes, incluindo o triplo homicídio que ocorreu em um sítio na AM-240 (Estrada de Balbina), em março deste ano.



As prisões se deram desde o início das primeiras horas do dia, por volta das 5h45. A equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) se dirigiu primeiro à rua Bela Vista, no Mutirão, Zona Norte, na tentativa de localizar os criminosos, conforme denúncia anônima.

O tenente Aldivan Rodrigues admitiu que espera menos mortes na cidade, a partir da operação desta manhã.

"Ao menos, cinco dos presos são pistoleiros do CV. Aqueles caras que paravam em um carro e disparavam a sangue frio contra a vítima, aumentando as estatísticas de assassinatos. Conseguimos mais um passo contra a guerra de tráfico na cidade. Podemos respirar aliviados agora", disse.

Leia também: Cabeças a prêmio: polícia oferece recompensa por matadores de Manaus

Quando a equipe da Rocam chegou no Mutirão, encontrou primeiro três dos homens denunciados. Em seguida, conforme a delação do trio, a equipe se deslocou ao bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste, na tentativa de localizar mais integrantes da facção.

"Quando entramos na casa onde os três estavam, encontramos porções de drogas, armas e uma granada de uso exclusivo das Forças Armadas. Como eles perceberam que não tinham como fugir, entregaram o resto. Daí que decidimos levar a operação para outros pontos da cidade", confirmou o tenente.

Munições pesadas foram encontradas com o grupo | Foto: Divulgação





Ao chegar no endereço delatado, encontraram cinco homens, que dispararam diversas vezes contra a polícia. Após alguns momentos de conflito, contudo, decidiram se render. Com eles, foram encontrados armamentos pesados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os presos são Bryan Barrocas dos Santos, 24 (que tinha mandado em aberto por roubo), João Victor do Carmo Cintra, 18, Herick de Souza Lima, 23, Aguinaldo dos Santos Fonseca, 25, Rodrigo Azevedo Gaia, 24, Eliel Benarroz Milomem, 26, Daniel da Silva Pinheiro, 18, José Valdir de Souza Costa, 33, e Ezequiel Silva Santiago, 21. Desses, apenas João Vitor e Eliel ainda não tinham passagem pela polícia. Os demais já tiveram prisões por diversos crimes e há suspeitas de que possam ter ligações com homicídios registrados na capital.

"Nem mesmo as forças de segurança têm este tipo de arma. Foram apreendidos com os nove três espingardas de calibre 16, um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros e uma glock 40. Além de porções de drogas e balança", falou. Sobre o nono preso, o tenente não deu detalhes das circunstâncias da prisão.

Dos cinco presos na Redenção estão os dois fugitivos da fuga em massa do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), ocorrida em maio deste ano. Rodrigo Azevedo Gaia e Erick de Souza Lima foram recapturados e serão encaminhados à Justiça para retomada da pena.

Leia também: Pistoleiro 'Cagão' foragido da Justiça do AM é recapturado no Piauí

Os outros três presos com eles, segundo o tenente, participaram do triplo homicídio em março deste ano. Fontes policiais acreditam que o ataque ao sítio, na ocasião, tenha sido um ataque direto ao grupo montado por Gerson Carnaúba, o "Mano G", formado para tentar derrubar sua antiga facção, a Família do Norte (FDN).

Rodrigues ainda explicou que usavam a casa no bairro como esconderijo, gastando por mês em torno de R$1.200 no aluguel do imóvel. As prisões se deram em uma continuação das operações "Hórus" e "Amazonas Seguro". Os foragidos do CDPM 2 usavam falsos documentos para despistarem as investigações. A granada foi detonada pelo Grupo Marte, da PM.

Leia mais

Apenas 5 agentes penitenciários cuidam de quase 300 presos no CDPM II

Braço direito de 'Mano Kaio' é executado ao visitar mãe no Coroado II