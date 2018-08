Homem é preso em Manaus por tráfico e falsificação de documentos

Manaus - Um vendedor de frutas de 25 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), após a Polícia Militar (PM) avistá-lo em atitude suspeita, que na verdade, tratava-se de tráfico de drogas. O homem que foi autuado após ser encontrado com porções de cocaína também é acusado de participar de um esquema para falsificar certificados do ensino fundamental e médio.

Equipes Policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em atividade ostensiva em torno da comunidade Nova Floresta, Tancredo Neves, quando avistaram suspeito pilotando uma motocicleta e acompanhado de uma mulher por volta das 4h, na rua Águas Marinho, na Zona Leste da capital.

De acordo com agentes da Polícia Militar, ao avistar as equipes policiais, o rapaz se assustou e, em atitude suspeita, tentou se desfazer de um pacote com substância com características de cocaína. Ao ser percebido, ele ainda tentou fugir mas foi capturado pela polícia.

O homem foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia foram encontradas no celular do jovem diversas fotos, mensagens de áudio e de texto que indicavam um esquema criminoso de falsificação de certificados.

Questionado sobre as provas encontradas no aparelho telefônico, ele confessou que comercializava os documentos pelo preço de R$300.

"Só distribuo os documentos. Não produzo nada. Um cara chamado Júnior é quem faz. Só faço a entrega", explicou. O vendedor ainda estimou o prazo de entrega dos certificados falsos. "Dentro de cinco dias conseguimos deixar na porta da casa do cliente", assumiu.

O caso foi registrado no 14º DIP e continuará passando por todos os procedimentos legais para dar andamento à investigação do caso. O detido foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e falsidade ideológica, ele deve permanecer recluso à disposição da Justiça.

Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar do Amazonas ainda não contava com mais informações sobre a identidade ou a localização de ‘Júnior’.

