Motoboy é morto no Tancredo Neves a facadas, pedradas e tiros

Manaus - Após ser agredido, apedrejado e esfaqueado, um motoboy de 38 anos morreu na noite de sexta-feira (3) na rua Santa Cruz, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, segundo a Polícia Militar (PM).

Testemunhas no local disseram à polícia de que o crime aconteceu por volta das 21h.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo do homem foi encontrado com nove perfurações e apontou ainda que a vítima foi vítima de vários tipos de agressões. Sete perfurações por faca, duas por arma de fogo, além de hematomas no corpo foram registrados durante a análise da perícia.

Devido ao fato de pedras estarem próximo ao corpo do homem, é provável que ele também tenha sido apedrejado antes de morrer. No local, também foram encontrados um par de sandálias e uma faca.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia continuará as investigações sobre o crime.

Leia mais:

Preso motorista denunciado por abusar dos próprios filhos e sobrinhas em Manaus

Madrasta é suspeita de agredir e quebrar costelas do enteado de três anos

Bar é reduto de aliciadores infantis na Zona Leste de Manaus