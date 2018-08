PC e PM prendem quinteto e recuperam motos roubadas de Manaus em Coari

Coari - Cinco pessoas foram presas, nesta sexta-feira (3), durante a operação Coari Segura, deflagrada pelas polícias Civil e Militar do Amazonas no município de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus. Daniel Dias de Souza, 34; Erika Gabriela Silva da Silva, 24; e Leonardo Barbosa Tavares, 31, estavam em posse de joias e celulares furtados. Já as outras duas pessoas, Natalia de Sousa Moura, 28, e Thais Bianca Teixeira, 20, estavam com sete trouxinhas de cocaína.

De acordo com o titular da DIP de Coari, delegado José Afonso Barradas, Daniel, Erika e Leonardo são integrantes de uma gangue conhecida como “Quadrilha da Tornozeleira Eletrônica”. Eles estavam cumprindo pena em prisão domiciliar na capital e viajaram para Coari com o objetivo de furtar objetos de pessoas que estavam participando do evento.

“Eles se aproximavam das vítimas e, sem que elas percebessem, subtraíam os aparelhos celulares e objetos pessoais quando se distraíram. Durante diligências, uma vítima reconheceu os infratores”, explicou.

Os celulares encontrados com Daniel, Erika e Leonardo foram devolvidos aos donos. O delegado-geral adjunto, Antônio Chicre Neto, relatou que, no decorrer da ação, os policiais civis e militares recuperaram cinco motocicletas roubadas em Manaus, que estavam em circulação naquele município.

Os veículos serão encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na capital, juntamente com outras quatro motocicletas apreendidas durante operação policial em Codajás nesta semana.

Flagrante

Daniel, Erika e Leonardo foram autuados em flagrante por furto e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão levados à Unidade Prisional de Coari, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

De acordo com Barradas, ao longo dos trabalhos investigativos foi verificado que Leonardo já tem passagem pela polícia por roubo majorado. Já Daniel e Erika têm passagem pela polícia por furto.

Foi verificado, ainda, que as substâncias ilícitas encontradas com Natalia e Thais eram para consumo próprio. Elas assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas para responder pelo crime em liberdade.

