Madrasta é suspeita de agredir e quebrar costelas do enteado de 3 anos

Manaus - Uma mulher de 37 anos foi presa suspeita de espancar o enteado filho de apenas 3 anos que possui necessidades especiais. O caso aconteceu no bairro Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus, no inicio da tarde desta sexta-feira (3) . A criança, segundo a polícia, estava com três costelas quebradas.

A polícia suspeita que as agressões ocorriam com frequência. O caso só chegou ao conhecimento da polícia após a madrasta levar o menino para ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campos Sales.

Durante o atendimento, a médica suspeitou das marcas no corpo da criança e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o sargento França, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada para atender a ocorrência de maus-tratos por volta de 12h30.

“O menino estava com três costelas fraturadas e um hematoma na cabeça. A criança também chegou a ser levada para o João Lúcio, na Zona Leste, para tratar os ferimentos”, disse.

A mulher foi presa e levada para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde prestará depoimento. Um laudo médico foi solicitado para comprovar as agressões.

Conforme a polícia, na casa da mulher foram encontradas outras quatro crianças, duas delas com necessidades especiais. “Encontramos uma situação desumana no local. Duas, das quatro crianças, eram portadoras de necessidades especiais”, relatou.

A suspeita ainda chegou alegar à polícia que a criança teria caído da escada. Entretanto, o pai, que estava no trabalho no momento da ocorrência, afirmou na delegacia, que a mulher agredia a criança.

O Conselho tutelar da área também foi acionado para resgatar as outras quatro crianças, que estavam na residência em situação de vulnerabilidade.

