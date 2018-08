Adolescente é preso com arma caseira na Colônia Terra Nova

Manaus - Com uma arma caseira, calibre ponto 40 e munições, um adolescente de 18 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 11h15. O homem circulava pela travessa Canaã, no Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, após denúncias anônimas, os policiais conseguiram chegar até o local onde estava o jovem. Populares informavam que o adolescente, junto de comparsas, guardava armas em uma residência. Elas eram usadas para realizar assaltos a ônibus.

Ainda conforme a polícia, os denunciantes ainda informaram que o grupo, que assalta coletivos, tem uma tatuagem em comum, um peixe, mas não soube explicar as características e nem se isso seria uma identificação do bando.

O jovem foi apresentado no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na rua Apucarana, no Novo Israel, Zona Norte da capital. O adolescente vai passa por audiência de custódia.

Leia também: Do Piauí, 'Cagão' comandava execuções em Manaus, afirma delegado



Em Manacapuru

O homem foi preso após denúncias | Foto: Divulgação

Um homem, ainda não identificado, foi preso em Manacapuru (distante 69 quilômetros de Manaus). Ele foi acusado por populares de ter roubado duas pessoas que andavam pela rua da cidade. O homem foi preso pelos policiais militares do 9º Batalhão de Polícia do município.

De acordo com a polícia, uma equipe estava realizando patrulhamento no bairro Novo Manacá, quando foram abordados por testemunhas que informaram que o homem teria roubado dois aparelhos celulares.

Ao saírem em buscas pelo homem, o encontraram com os dois celulares. O suspeito confessou ter realizado assalto a mão armada contra mulheres nas proximidades do Parque do Ingá. O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade.

Leia mais:

Preso homem que roubou e agrediu idosa até desmaiar, em Manaus

Baleado na cabeça, homem morre ao buscar atendimento no HPS João Lúcio