Ataques a mulheres no São Jorge são cometidos por maníacos diferentes

Manaus - Depois de duas mulheres, uma de 18 anos e outra de 30 anos, serem atacadas por homens em dois carros diferentes, porém, ambos de cor vermelha, moradores estão com medo de andar pelas vias do bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. As jovens foram atacadas no momento em que saíam da escola e de casa, respectivamente, e conseguiram escapar dos suspeitos - que tentaram colocá-las dentro dos veículos.

O delegado Ricardo Leite do 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que atende a área, confirmou o registro dos casos, mas disse que eles não têm ligação entre si. Os homens, chamados pela população de maníacos, atacam principalmente mulheres desacompanhadas em ruas com menos movimentação do São Jorge.

Ao ser questionado pelo Em Tempo, o delegado informou ter conhecimento dos dois casos registrados com as características informadas pela reportagem. Ele informou que os crimes foram cometidos por suspeitos diferentes.

A nota enviada pela Polícia Civil não descarta que se tratam de ataques de maníacos, porém, confirma que não é apenas um agressor. Ricardo Leite ressaltou que as investigações estão em andamento para identificar e prender os indivíduos envolvidos nos crimes relatados.

Ocorrências

O carro estaria rondando as ruas do bairro | Foto: Ione Moreno





De acordo com a autoridade policial, o primeiro registro foi no 21º DIP, pelo crime de roubo. Uma estudante, de 18 anos, estava a caminho da escola quando foi abordada por um homem, que estava em um carro modelo Siena, de cor vermelha, no dia 17 de julho deste ano.

Leia também: Do Piauí, 'Cagão' comandava execuções em Manaus, afirma delegado

Conforme o delegado, no mesmo dia do delito, por volta das 6h50, foi registrado roubo de um carro, modelo Siena de cor vermelha, ocorrido no bairro São Jorge. O delegado informou que, na ocasião do roubo do veículo, o autor do delito cometeu roubos naquela região, entre eles o da estudante de 18 anos. Horas depois, ele abandonou o carro, em via pública, no bairro Compensa.



A outra ocorrência foi registrada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o caso transferido para o 21º DIP. Uma mulher, de 30 anos, informou que no dia 8 de julho deste ano, por volta das 11h, estava em via pública, quando indivíduos, que estavam em um carro de cor vermelha, tentaram puxar ela para o interior do automóvel. A mulher conseguiu escapar e fugir do lugar.

Nos dois casos, as mulheres entraram em luta corporal e conseguiram evitar serem levadas pelos suspeitos.

Leia mais:

Polícia prende jovem armado vendendo drogas em arraial no AM

Baleado na cabeça, homem morre ao buscar atendimento no HPS João Lúcio