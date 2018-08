Estelionatários presos com documentos falsos são de facção, diz PC-AM

A dupla foi presa na quinta (2) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Após uma tentativa de empréstimo e compras fraudulentas, Willim Diniz Duarte Pucu, de 42 anos, foi preso, na quinta-feira (2), durante uma ação conjunta entre policiais civis do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Além dele, Moisés dos Santos Melo, de 56 anos, também foi preso. A dupla é acusada por crimes de estelionato, falsificação de documentos público e uso de documento falso.



De acordo com o chefe de investigação Geraldo Filho, os dois homens foram presos na avenida Autaz Mirim, no bairro Cidade de Deus, e na rua Laguna, no conjunto Renato de Souza Pinto, bairro Cidade Nova, ambos na Zona Norte.

Com a dupla, foi encontrado diversos documentos em branco, sendo Registros Gerais (RGs), Carteiras de Habilitação (CNHs), Carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - Seccional Amazonas, certificados em branco, contratos de compra e venda de terrenos, selos de diversos cartórios da capital e selo d’água do Instituto de Identificação do Amazonas (II-AM).

Todo o material apreendido foi apresentado no 13º DIP | Foto: Josemar Antunes

"Após a prisão de Willim, identificamos a casa de Moisés, e no local encontramos vários documentos falsos. Lá funcionava uma 'clínica', tipo uma fábrica de documentos fraudulentos. Lá era possível encontrar de tudo. A intenção deles era enganar as pessoas", explicou o investigador.

Segundo a polícia, Willim já responde por uso de documento falso e homicídio qualificado. Já Moisés foi preso pela Polícia Federal, por estelionato e uso de documentos falsos.

Geraldo ressaltou, ainda, que os acusados fazem parte de uma facção criminosa da capital, e são responsáveis por falsificar documentos para que os traficantes possam cometer crimes na cidade.

Ambos já respondem a processos na Justiça | Foto: Josemar Antunes

A polícia já identificou dez vítimas da dupla, mas o número pode aumentar. Willim e Moisés irão responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos público e uso de documento falso.

A dupla será apresentada por volta das 14h em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde aguardarão a decisão da Justiça.

