Polícia prende jovem armado vendendo drogas em arraial no AM

Tabatinga - Um jovem de 18 anos foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (3) no momento em que vendia drogas em um arraial, dentro de uma escola do município de Tabatinga (a 1,110 quilômetros de Manaus). A Polícia Militar (PM) afirmou que, após denúncia anônima, encontrou o jovem no local avisado.

O fato aconteceu perto de 0h15 na rua João Batista, bairro Santa Rosa, em frente à Escola Municipal Professor Ambrósio Bemerguy. Segundo um policial civil, que preferiu não se identificar, o jovem estava traficando substâncias ilícitas em meio à multidão.

"No momento em que a festa acontecia, a PM recebeu uma ligação via 190 de que um rapaz estaria vendendo drogas no local. Após abordagem, uma pistola 9 milímetros foi encontrada com ele, além dos entorpecentes", explicou.

O jovem estava vendendo em meio ao arraial | Foto: Divulgação

No momento da chegada da viatura no local, a equipe do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) revistou o jovem, que possuía as características da denúncia e realizou a revista. A arma encontrada estava com a numeração suprimida. O jovem também portava sete munições intactas e 24 porções de pasta base de cocaína.

Após a operação, o jovem foi encaminhado em flagrante à 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil para aguardar a abertura do inquérito policial.

