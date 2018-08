Preso homem que roubou e agrediu idosa até desmaiar, em Manaus

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - "Estou arrependido", foi com essa frieza que o pedreiro Jozinei Nogueira Anselmo, de 33 anos, conhecido como "Ney", autor de roubo e lesão corporal grave contra uma idosa de 61 anos, falou durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (3), no prédio do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Jozinei foi preso pela equipe de investigação da unidade policial, na tarde do mesmo dia em que cometeu o crime, por volta das 15h, na residência em que ele morava, situada na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo com informações do delegado Thomaz Vasconcelos, titular do 22° DIP, Jozinei trabalhava como pedreiro na casa da idosa, que é uma empresária. Durante os serviços prestados na casa da vítima, ele aproveitou a oportunidade para fazer cópias das chaves do imóvel, localizado na avenida Djalma Batista.

O autor dos crimes foi preso no bairro Cidade de Deus, Zona Norte | Foto: Josemar Antunes

Com intuito de furtar objetos e dinheiro, Jozinei entrou na casa da empresária durante a madrugada. Em determinado momento, a mulher percebeu que havia alguém dentro do quarto dela, e reconheceu 'Ney', o chamando pelo apelido.



Na ocasião, Jozinei passou a agredir a idosa com socos e a engasgou, o que causou desmaio na empresária. Pensando que a idosa estivesse morta, Jozinei roubou o celular e aproximadamente R$ 5 mil.

A idosa está internada em uma unidade hospitalar da capital, com lesões graves no rosto. A família da vítima esteve na delegacia e falou com a imprensa.

"Minha mãe estava dormindo quando teve a casa invadida. Ela morava sozinha e agora espero por justiça", disse um dos filhos ao Em Tempo.

Jozinei foi autuado em flagrante por roubo e lesão corporal grave. Ele será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde o juiz irá decidir se Jozinei responderá pelo crime em liberdade ou ficará à disposição da Justiça em uma unidade prisional.

Edição: Isac Sharlon

