Baleado na cabeça, homem morre ao buscar atendimento no HPS João Lúcio

Vítima aparenta ter idade entre 25 e 30 anos | Foto: Divulgação

Manaus - Com dois ferimentos de arma de fogo na cabeça, um homem, ainda não identificado, e com idade entre 25 e 30 anos, morreu na noite desta quinta-feira (2), ao dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi encontrado agonizando e ferido na cabeça, na rua Rio Pardo, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade.

Leia também: Do Piauí, 'Cagão' comandava execuções em Manaus, afirma delegado

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido para a unidade hospitalar do bairro São José, mas não resistiu aos ferimentos por volta das 22h.

A vítima estava sem documentos pessoais que pudesse identificá-lo. Ele não tinha tatuagens e vestia camisa vermelha e uma bermuda azul com listras brancas e pretas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Jovem é morto em campo de futebol no Prosamim da Cachoeirinha

Morre homem baleado em bar no Centro de Manaus após jogo de futebol