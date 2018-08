Pistoleiro 'Cagão' foragido da Justiça do AM é recapturado no Piauí

Alexandre será trazido para Manaus e apresentado pela polícia, antes de ser reconduzido a uma unidade prisional amazonense | Foto: Divulgação

Teresina – O foragido do sistema prisional Alexandre Alves da Silva, de 23 anos, conhecido como “Cagão”, foi recapturado, nesta quinta-feira (2), na cidade de Teresina, no Piauí. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nesta sexta (3).

Ainda de acordo com a pasta, investigações da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (SEAI) e Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), resultaram na recaptura do foragido. A ação também contou com o apoio da polícia do Piauí.

Cagão era um dos foragidos do Centro de Detenção Provisória 2 (CDPM2) e investigações apontam seu envolvimento em homicídios praticados na capital como parte de uma disputa entre facções criminosas por pontos de droga em Manaus.

O secretário de inteligência, Herbert Lopes, informa que o infrator será trazido a Manaus e reconduzido ao sistema prisional.

A equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para saber a data em que “Cagão” será transferido para a capital e reconduzido à unidade prisional, porém, ainda não há detalhes.

Recompensa

Alexandre era um dos seis foragidos cuja captura ou fornecimento de informações resultava em uma premiação em dinheiro. Os seis eram responsáveis por promover execuções em Manaus nas últimas semanas.

Ainda são procurados os seguintes foragidos: Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, conhecido como "Mano Kaio", Alexsandro Oliveira dos Santos, 29, o "Sandrinho", Johnson Alves Barbosa, 30, o "Playboy", Bruno de Souza Carvalho, 31, o "Bruno Fiel" e Adalberto Salomão Guedes da Silva, 28, o "Salomão".

Juntos, esses procurados já somam 85 processos por homicídios. Alguns deles (Kaio, Alexsandro, Alexandre, Johnson, e Adalberto) são fugitivos e conseguiram escapar durante a fuga em massa, ocorrida no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), em maio deste ano.





