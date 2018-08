Morre homem baleado em bar no Centro de Manaus após jogo de futebol

O pintor morreu após ser alvejado no Centro | Foto: Divulgação

Manaus - O pintor Henrique Marinho Meireles, de 24 anos, o "Cajá", morreu na noite desta quinta-feira (2), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele estava internado desde quarta (1°) após ser alvejado a tiros, em um bar, no Centro de Manaus.

Henrique estava em um bar, localizado na rua Simão Bolivar, bairro Centro, na Zona Sul, e assistia a uma partida de futebol pela TV. Por volta das 22h45, Ele foi surpreendido por um homem, ainda não identificado, que efetuou aproximadamente quatro disparos.

Em seguida, o atirador fugiu em uma motocicleta, de características não reconhecidas, que era pilotada por uma comparsa. No trajeto da fuga, o criminoso ainda foi atropelado antes de conseguir escapar.

A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para à unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos nessa madrugada.



Ele foi atingido com seis tiros, sendo quatro na barriga, um no cotovelo esquerdo e outro no joelho direito.

A motivação do crime é desconhecida pela família | Foto: Divulgação

Segundo informações da irmã da vítima, Lucimar Marinho Meireles, de 37 anos, Henrique trabalhava como garçom no bar e a motivação do crime é desconhecida pela família. Ainda segundo ela, o irmão costumava frequentar uma igreja com familires, no bairro São Jorge, Zona Oeste da capital.

"Henrique estava trabalhando como garçom nessse bar, mas desconhecemos se ele estava recebendo ameaças de alguém, já que era uma pessoa fechada", disse a irmã.

Henrique era natural de Alvarães (município distante 530 quilômetros de Manaus). Ele deixou três filhos, sendo duas meninas e um bebê de poucos meses de vida.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu inquérito policial para investigar o assassinato.

Edição: Isac Sharlon

