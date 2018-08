Adolescente de 16 anos é apreendido por tentativa de homicídio no AM

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 14h, em cumprimento de um mandado de internação provisória em nome dele. O jovem, teria envolvimento em um roubo e em uma tentativa de homicídio. A apreensão ocorreu em Cacau Pirêra (distante 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com as delegadas do 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e Posto de Policiamento Integrado (PPI), Sylvia Laureana e Suely Costa, respectivamente, os crimes aconteceram no dia 26 de março deste ano, no quilômetro dois da rodovia estadual AM-070.

O adolescente, acompanhado de um homem, que está sendo procurado pela polícia, abordaram um motorista de táxi, no momento em que ele estava com a companheira, no interior do veículo, estacionado nas proximidades do Parque Caboclo, no Distrito de Cacau Pirêra.

“Uma guarnição da Polícia Militar que trafegava pelo lugar naquele exato momento, observou os infratores em atitude suspeita e pediu aos ocupantes do veículo para que saíssem do automóvel. Na ocasião, o adolescente e o comparsa efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares”, explicou Suely Costa.

A delegada, que está respondendo interinamente pela titularidade do PPI, relatou que, assim que tiveram conhecimento do fato, as equipes de investigação da 31ª DIP e do PPI iniciaram as diligências e identificaram o adolescente.

Em razão disso, foi solicitado à Justiça o pedido de internação provisória para ele. Suely Costa declarou, ainda, que já foi solicitado à Justiça o pedido de prisão preventiva para o comparsa do adolescente. O homem não teve a identidade revelada para não comprometer o andamento das investigações.

“Verificamos que em 2016, quando tinha 14 anos, o adolescente foi apreendido por latrocínio e formação de quadrilha. Na ocasião, juntamente com outros comparsas, efetuou disparos de arma de fogo para roubar um comércio no Distrito de Cacau Pirêra", explicou Costa.

Ainda conforme a delegada, durante a ação do jovem, Francisco Zildevandro de Lima acabou alvejado na cabeça e Onerino Costa Rego levou um tiro no peito. Ambos vieram a óbito durante a ação criminosa. A audiência do adolescente estava marcada para maio deste ano, mas ele alegou que não havia sido intimado pela Justiça.

O mandado de internação provisória em nome do adolescente foi expedido no dia 15 de junho deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da 2ª Vara da Comarca de Iranduba. O adolescente foi localizado na casa de familiares, no Distrito de Cacau Pirêra. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será encaminhado à Unidade de Internação Provisória em Manaus.

“Quem puder nos ajudar com informações sobre o caso, ligar para o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiram as delegadas.

*Com informações da assessoria.

