Corpo é encontrado com mãos e pés amarrados a pedras em rio no Tarumã

Manaus - O corpo de José Alencar da Silva Farias, de 53 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (30), foi encontrado com os pés e as mãos amarradas, na tarde desta quinta-feira (2), pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM).

De acordo com informações divulgadas pelos bombeiros, o corpo foi encontrado no rio Negro próximo à Marina do Davi, nas proximidades da comunidade Frederico Veiga, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, por volta das 13h30.

Depois de resgatado, o corpo foi levado para o Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros, na Zona Sul de Manaus. Os pés da vítima estavam amarrados com cordas e pedras.

A família da vítima informou à polícia que criminosos teriam ateado fogo no sítio onde José trabalhava como caseiro. Os bombeiros haviam iniciado as buscas na última terça-feira (31), mas o corpo do caseiro só foi encontrado três dias depois. A vítima também apresentava um corte profundo no pescoço.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

