Preso homem que falsificava documentos para traficantes em Manaus

Manaus - Policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam nesta quinta-feira (2), um homem suspeito de falsificar documentos para membros de uma facção criminosa que atua na capital amazonense.

De acordo com a equipe do delegado Raul Neto, titular do 13ºDIP, o suspeito é considerado um dos maiores estelionatários do Norte do país. Ele, segundo a polícia, confeccionava identidades e contratos falsos para traficantes membros de uma facção criminosa.

Com o suspeito, a polícia encontrou mais de 200 documentos falsos, entre identidades, e até carimbos do Instituto Médico Legal (IML), que era usado para confeccionar outros documentos falsos.

O estelionatário será apresentado na manhã desta sexta-feira (3), na sede do 13°DIP, durante coletiva de imprensa.

