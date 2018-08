22 presos de Manacapuru são transferidos para presídios em Manaus

Entre os presos, a maioria é homem | Foto: Divulgação

Manacapuru - Na manhã desta quinta-feira (2), 22 internos da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru (UPM), localizada a 68 quilômetros de Manaus, foram transferidos para unidades prisionais da capital amazonense. Desse total, há 20 são homens e duas mulheres, entre eles um possui tornozeleira eletrônica.

Esse já é a quarta transferência de presos de Manacapuru, após a desativação do presídio em maio de 2016 por determinação judicial. Uma ação cautelar para que a unidade prisional fosse desativa foi impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), em 2004.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, por meio de nota, que em desde maio de 2016 já foram transferidos mais de 350 presos do município para a capital durante estes dois anos. "Neste ano já foram realizadas transferências nos dias 14 de fevereiro, 12 de junho e 23 de junho, sendo esta a quarta transferência de 2018".

O comunicado diz ainda que "é o órgão cumpridor das medidas judiciais determinadas, e que as transferências intermunicipais são solicitadas pelos juízes das comarcas para o juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP) de Manaus, para avaliação dos pedidos e posteriores determinações a Seap para o cumprimento da transferência".

