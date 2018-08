Seis pessoas são presas por tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus

Todos foram apresentados no 14º DIP | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Seis pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas entre o fim da tarde e a noite dessa quarta-feira (1º) em bairros da Zona Leste de Manaus. As prisões ocorreram no Jorge Teixeira, Coroado e Tancredo Neves, onde os policiais flagraram o grupo embalando drogas para distribuição.

Durante a operação, foram apreendidas mais de 500 trouxinhas de drogas, entre maconha, cocaína e oxi, além de duas balanças de precisão. A operação é para coibir todos os tipos de crimes na capital e denúncias podem ser feitas por meio do disque 181 ou pelo WhatsApp (92) 99345-2848.

No Tancredo Neves, as prisões ocorreram na rua Berilo. No quintal de uma residência, os policiais flagraram Andrew Bruno dos Santos Vilaça, Arildomar Frazão Pessoa e Juciane Oliveira do Nascimento embalando drogas para comercialização. 110 trouxinhas de entorpecentes foram apreendidas com o grupo. Arildomar e Juciane já tinham passagem na polícia por tráfico de drogas.

No Beco da Fumaça, Coroado 3, os policiais prenderam Igson Macário Neves, de 18 anos, conhecido como "Ching Ling". Segundo a denúncia, o infrator mantinha uma espécie de central de distribuição de drogas para a região, repassando o entorpecente pronto para a revenda a outros traficantes.

As informações também revelavam suposto recrutamento de menores de idade para o tráfico na área. No local foram apreendidas 344 trouxinhas de drogas, entre pasta base de cocaína e oxi.

Ao ser preso, ele tentou se passar pelo irmão, um jovem de 16 anos, mas ao ser levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), a farsa foi constatada.

Outras duas prisões ocorreram na rua Cosmon, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Foram presos Aniele Cristine da Mota e Ygor Kennedy Derze Carvalho. Eles foram capturados em flagrante com 65 trouxinhas de maconha e nove de oxi.

Na mesma área, os policiais fizeram a detenção de um homem por porte de entorpecente. Ele estava com um cigarro de maconha e uma porção de cocaína.

Os casos foram registrados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira.

