Preso mais um envolvido no triplo homicídio em Presidente Figueiredo

Manaus - Edmar Pereira da Silva Neto, de 21 anos, conhecido como “Bity”, foi preso pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Ele era procurado pelo envolvimento no triplo homicídio, ocorrido em março deste ano, em um sítio em Presidente Figueiredo (município distante 117 km de Manaus). Entre as vítimas estava Alexandre Campos Lemos, o “Ala”, segurança do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”.

Apresentação de 'Bity' foi realizada durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (2). De acordo com o delegado Juan Valério, diretor do DRCO, a prisão ocorreu por volta das 23h, na Orla da capital, em uma embarcação oriunda de Careiro Castanho (município 83 quilômetros da capital amazonense).

'Bity' é apontado, pelas investigações, como um dos participantes do grupo criminoso chefiado pelos narcotraficantes Gelson Lima Carnaúba, o "Mano G", e Clemilson dos Santos Farias, conhecido como "Tio Patinhas". Ambos estão presos em um presídio federal.

Apresentação de 'Bity' foi realizada durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta | Foto: Josemar Antunes

O delegado Juan Valério informou que, Bity é apontado como um dos autores executores do triplo homicídio, que teve como vítimas o segurança de João Branco, Alexandre Campos Lemos, de 37 anos, o "Ala" , Eduardo Maquiné Pereira, de 48 anos, e Keyssio Diones Maquiné Pereira, de 39 anos, além de deixar ferido um jovem de 23 anos.

O crime ocorreu na madrugada do dia 18 de março deste ano, por volta das 3h. As vítimas estavam em um sítio localizado na rodovia estadual AM-240, quilômetro 49, da estrada de Balbina. O local foi invadido por 16 homens fortemente armados e usaram quatro veículos.

Edmar foi indiciado por homicídio qualificado, homicídio tentado, organização criminosa e tráfico de drogas. Ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

Outras prisões

Na noite do dia 26 de maio deste ano, as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e DRCO, efetuaram as prisões de Alexsandro Campos da Costa, de 43 anos, o "Alex Padeiro", e Márcio Orlan Silva de Jesus, de 27 anos, chamado de "Gordinho". 'Alex Padeiro' foi apontado pela DEHS como fornecedor das armas e de três soldados para participar do triplo homicídio.

O crime ocorreu em março deste ano | Foto: Josemar Antunes

Já na manhã do dia 27 de junho, policiais civis da DEHS prenderam Adriel Sampaio Encarnação, de 22 anos, conhecido como "Cara de Pizza", também participante ativamente das execuções.

Foragidos

Ainda são procurados pela polícia 11 pessoas por envolvimento no crime. São eles: Aguinaldo dos Santos Fonseca, o "Careca", Bruno Silva Souza, chamado de "Soldado", Menison Bezerra Gomes, o "Topete", Robson, vulgo "Neguinho da Sesau", Wesley Alexandre Duarte, conhecido como "Mascote", Roque de Castro Pinto Júnior, apelidado de "Ponga", Eliel da Sesau, José Valdir de Souza Costa, e um suspeito que atende pela alcunha de "Bode". Outras duas pessoas, que não tiveram os nomes divulgados, também são procuradas pela polícia.

Edição: Isac Sharlon

