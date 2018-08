'A culpa é da droga', diz assassino de mãe e filha em Manaus

Manaus - "Estou arrependido do que fiz. Eu conhecia as vítimas e a culpa é da droga". Foram com essas palavras que o soldador Ricardo Dias Frota, de 39 anos, confessou o latrocínio de Letícia Brazil Barboza, de 79 anos, e da filha dela de criação, Tamara Braga da Silva, de 26 anos. Ele foi apresentado na manhã desta quinta-feira (2), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A prisão de Ricardo foi efetuada por uma equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) nessa segunda-feira (1°), por volta de meio-dia, na rua 12, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Derfd, Ricardo conhecia as vítimas há pelo menos dez anos. Ele prestava serviços de construção e obras na casa onde Letícia e Tamara moravam.

No dia do crime, 21 de julho deste ano, Ricardo exigiu dinheiro da idosa, que reagiu à ação criminosa. Por conta disso, ele decidiu desferir várias facadas em Letícia. A idosa ainda tentou pedir ajuda, vindo a cair na calçada em frente ao imóvel, chamando atenção de moradores vizinhos.



Em seguida, Tamara foi morta com, aproximadamente, 30 facadas após reagir a ação de Ricardo. A jovem foi encontrada dentro do quarto com vários golpes no rosto, pescoço, tórax, barriga e braços.

O mandado de prisão preventiva por latrocínio foi expedido no 1° de agosto deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Manaus.

Ricardo foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte). Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

