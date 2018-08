Homem é baleado em bar no Centro de Manaus após jogo de futebol

Crime ocorreu em um bar próximo à Praça da Saudade | Foto: Divulgação

Manaus - Após assistir a transmissão de um jogo de futebol, um homem, identificado apenas como “Cajá”, foi baleado com quatro tiros, em um bar, localizado na rua Simão Bolívar, próximo à Praça da Saudade, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Na fuga, o autor do crime, também não identificado, quase foi atropelado e ainda conseguiu escapar.

Um vigilante de 40 anos, que trabalha próximo ao local do crime e prefere não ser identificado, informou ao Em Tempo que, após o jogo, a vítima consumia bebidas alcoólicas, quando foi surpreendida pelo homem armado, por volta das 22h45.

Após o crime, o atirador contou com o apoio de um motociclista, que estava parado próximo ao local do crime para dar apoio à fuga. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um hospital da capital. Não há informações sobre o estado de saúde do baleado.

O caso foi registrado no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Os infratores ainda não foram identificados pela polícia.

Sequestro

Um motorista de 39 anos, que presta serviços a uma empresa de transporte particular por aplicativo, foi vítima de sequestro relâmpago , na noite dessa quarta-feira (1°), após atender a uma solicitação de corrida. O caso ocorreu no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com relatos da vítima à polícia, por volta das 20h, um homem identificado apenas como “Ayrton” solicitou os serviços. Ao chegar em frente a um centro comercial no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da cidade, o motorista foi abordado por uma dupla armada, que anunciou o sequestro.



