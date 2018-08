Polícia prende casal e recupera motocicletas durante operação em Coari

Coari - Durante operação no município de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), denominada "Coari Segura", nos dias 30 e 31 de julho, a polícia conseguiu prender um casal com armas e munições, além de recuperar quatro motocicletas que foram roubadas na capital do Estado. O casal foi identificado como Enivaldo Cardoso Cavalcante, de 27 anos, e Maria de Fátima Pontes de Freitas, de 49 anos.

Os trabalhos foram coordenados pelo delegado-geral adjunto da instituição, Antônio Chicre Neto, e pelo delegado José Afonso Barradas, titular da 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Coari. Policiais militares lotados no 5º Batalhão de Polícia Militar do município deram apoio à ação.

Conforme o delegado-geral adjunto, as diligências foram iniciadas às 9h da última segunda-feira (30) e tiveram como principal objetivo coibir delitos no lugar e reforçar o policiamento naquele município.

Antonio Chicre Neto relatou que Maria de Fátima foi presa na manhã de segunda-feira (30), por volta das 11h, durante diligências na Feira do Produtor Rural, no bairro Centro, em Coari.

Os policiais apreenderam, em posse da infratora, pacotes contendo espoletas de chumbo, 50 cartuchos de calibre 16, 37 cartuchos de calibre 36, 20 cartuchos de calibre 20, 10 cartuchos de calibre 32, além de, aproximadamente, sete esferas de chumbo utilizadas em espingardas.

O delegado-geral adjunto explicou que, ainda no decorrer da ação, os policias civis e militares recuperaram três motocicletas da montadora Honda, sendo uma modelo CB 300, com placa adulterada; uma modelo CG 160, de placa PHH-9869; e outra modelo CG 150, com a placa PHF-6770.

Conforme o delegado José Afonso Barradas, na manhã de terça-feira (31), em continuação às atividades, por volta das 8h30, durante fiscalização nas proximidades de um estacionamento situado na estrada do Aeroporto de Coari, os policiais abordaram Enivaldo.

“Verificamos que o Enivaldo estava conduzindo um motocicleta da montadora Honda, modelo CG 160, com restrição de roubo, chassi e placa adulterados. Ele foi autuado em flagrante por receptação. As motocicletas recuperadas serão encaminhadas para perícia, a fim de identificarmos e devolvermos os veículos aos donos”, pontuou Barradas.

Fiscalização

No decorrer da operação, o delegado-geral adjunto disseque ainda na manhã de terça-feira os policiais civis averiguaram denúncias de roubo, tráfico de drogas e pirataria naquele município.

“Realizamos incursões nas comunidades do lago de Coari e em outras comunidades próximas à sede do município, com o intuito de averiguarmos denúncias dos comunitários”, declarou o delegado-geral adjunto.

*Com informações da assessoria.

