PC investiga grupo criminoso que arromba caixas eletrônicos em Manaus

Manaus - Após recentes ataques em caixas eletrônicos e agências bancárias de Manaus, a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) intensificou as investigações para prender integrantes do grupo criminoso responsável pelos assaltos. Em apenas dez dias, três casos foram registrados pela polícia.

Em entrevista ao Em Tempo, o delegado Adriano Félix, titular da Derfd, explicou como os criminosos agem. Segundo ele, o monitoramento de câmeras nas agências não intimida os assaltantes. Na maioria dos casos, conforme a polícia, os suspeitos usam mascaras para dificultar a identificação.

“Quando os criminosos não levam o HD, o gerente ou supervisor colabora cedendo as filmagens para a equipe de investigação. A maioria das vezes, os criminosos usam balaclavas, bonés e camisas longas para dificultar o trabalho investigativo”, disse o delegado.

Adriano Félix enfatizou que as três agências bancárias invadidas nos últimos dez dias foram alvos do mesmo grupo criminoso, que pode ter integrantes do Amazonas e de fora do Estado. Em todas as ações, o grupo usou maçarico para chegar ao banco de dados das agências.

“A maneira como grupo agiu são as mesmas e não descartamos que seja uma mesma associação criminosa. São pessoas especializadas nesse tipo de crime. Estamos trabalhando no intuito de identificá-los”, disse.



Delegado Adriano Félix, titular da Derfd | Foto: Josemar Antunes

“Em outros Estados, os criminosos ainda utilizam explosivos, mas em Manaus essas ações quase não temos. Eles usam uma maleta que consegue cortar o sistema da internet e a fiação elétrica. Nesses últimos casos, eles não se preocuparam em usar esse mecanismo”, explicou Félix.

Conforme o delegado, o último caso registrado em um posto de autoatendimento, na Compensa, foi uma ação específica sem ligação com o grupo que está sendo investigado. Nesse caso, de acordo com o delegado, o autor teve acesso a senha para abrir as gavetas e retirar o dinheiro do terminal.

“Esse é um trabalho investigativo. Temos que analisar quem tem a senha do terminal, e se há pessoas que trabalham no banco ou na empresa de vigilância com envolvimento no sumiço do dinheiro, já que não tinha sinais de arrombamento”, ressaltou.

Denúncia

O delegado ressaltou que quem tiver informações sobre o grupo criminoso, pode entrar em contato com a delegacia pelos números (92) 9 9962-2187/ (92) 9 9148-5290.

