Morto no Coroado fez foto com traficantes armados no Bairro da União

Manaus - O foragido do sistema prisional Marcos José Souza da Silva, de 42 anos, morto na noite desta terça-feira (31), no Coroado 2, Zona Leste de Manaus , é um dos homens que aparece em uma foto se exaltando com armas.

A área onde a fotografia foi feita é considerada o novo “Quartel General” de uma facção criminosa. O local é conhecido como “Buritizal” , e fica dentro do bairro da União, na Zona Centro-Sul da capital.

Na imagem, Marcos José faz pose segurando uma escopeta ao lado de outros cinco criminosos, que também estão armados. A suspeita é que o 'Buritizal' é usado como um refugio de grande parte dos foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM2), uma vez que os traficantes dominam 100% o local.

Marcos era procurado pela polícia há quase três meses. Conforme informações de testemunhas, ele teria ido visitar a mãe no bairro Coroado, quando foi executado.

O foragido também era considerado alvo de uma facção rival. Os grupos criminosos iniciaram uma guerra pela disputa do domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

Com a morte de Marcos, a Secretária de Administração Penitenciária (Seap), informou que 26 dos 35 detentos continuam foragidos.

| Foto: Divulgação

Confira a lista:

Presos recapturados da fuga do dia 12 de maio:

1. Alexandre Marques Nascimento

2. André Souza da Silva

3. Andrezo Jackson Souza da Silva

4. Carlos Alex Bruno da Silva

5. José Francisco dos Anjos Rodrigues

6. Manoel Junio Monteiro Bastos

7. Maruan Mota de Oliveira

8. Michel Santos de Oliveira

Preso que veio a óbito:



1. Marcos José Souza da Silva

Presos que ainda estão foragidos:

1. Adalberto Salomão Guedes da Silva (vulgo Salomão)

2. Alex Viana de Jesus (vulgo Ageu)

3. Alexandre Alves da Silva (vulgo Cagão)

4. Alexsandro Oliveira dos Santos (vulgo Sandrinho)

5. Anderson Gustavo Ferreira da Silva

6. Cleibe Gonzaga de Lima (vulgo JR)

7. Cleiton Leal de Alencar (vulgo Macaco)

8. Cristiano Castro da Silva

9. Enderson Fonseca de Brito (vulgo Buiu)

10. Erick de Souza Lima

11. Ewerton de Souza Cruz

12. Francisco Daulison Lima da Silva

13. Geremias Ribeiro da Silva (vulgo Gere)

14. Igor Fernando da Silva Ribeiro

15. Izaque Francisco de Santana Neto

16. Johnson Alves Barbosa (vulgo Playboy)

17. Julio Cesar Lavor Chaves

18. Kaio Wuellington Cardoso dos Santos (vulgo Mano Kaio)

19. Matheus Siqueira Gomes (vulgo Kaka)

20. Moisés da Silva Lira

21. Pedro Ramos de Carvalho Neto

22. Rodrigo Azevedo Gaia

23. Roney Marinho Machado (vulgo Toney)

24. Valdecy da Silva Cardoso

25. Wagner Roberto Tavares dos Santos

26. Wellington Pereira Marques

