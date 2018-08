Polícia prende trio suspeito de cometer arrastões em Manaus

Manaus - Policiais civis do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam na tarde de terça-feira (31), três homens suspeitos de cometerem vários assaltos na Zona Norte de Manaus.

Anderson Silva Vieira, de 18 anos; o irmão dele, Johnny Hudson Silva Vieira, de 20, e de Herbeth Amaral, 25 anos, foram apresentados nesta quarta-feira (1º), na sede do 6ºDIP.

Durante a ação, os policiais apreenderam munições intactas com o trio. Foram recuperados ao longo das diligências celulares e um notebook, oriundos de roubos cometidos pelos suspeitos.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 6º DIP, os suspeitos foram presos, por volta das 16h30, em uma casa situada na rua Ronanci Mota, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Conforme Cunha, há dois meses a equipe de investigação vinha monitorando os suspeitos que estariam cometendo arrastões na capital. O delegado explicou que na terça-feira (31) os policiais civis receberam delações anônimas, feitas ao número: (92) 99292-1015, o disque-denúncia 6º DIP, informando que os suspeitos estavam se reunindo em uma residência situada na rua Ronanci Mota, para planejar crimes.

Ricardo Cunha, titular do 6ºDIP | Foto: Lana Honorato/PC

“Nos deslocamos até o endereço indicado e localizamos Anderson, Herbeth e Johnny. No imóvel onde eles estavam encontramos 37 munições de calibre 38, dez aparelhos celulares, duas balanças de precisão, um notebook, aparelho de vídeo game, além de uma máquina para cortar cabelo, oriundos de roubos cometidos pelo trio”, relatou Cunha.

Vítimas

Ao longo da coletiva de imprensa o delegado informou que no dia 10 de julho deste ano um mototaxista de 29 anos relatou aos policiais civis que havia sido vítima de roubo cometido na madrugada daquele mesmo dia, por volta das 5h40, em frente à residência onde ele mora, situada na rua Indiara, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

”O mototaxista argumentou que havia sido abordado por uma dupla, que estava em posse de uma arma de fogo e subtraiu dele, aproximadamente, R$ 1,5 em espécie, além de objetos pessoais. No decorrer das diligências, identificamos Anderson como um dos participantes desse crime. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos nos delitos”, afirmou o titular do 6º DIP.

A polícia recuperou vários itens que foram roubados pelos suspeitos | Foto: Lana Honorato/PC

Reincidente

Segundo Cunha, Anderson é o líder da organização criminosa. Em 2016, quando ainda tinha 16 anos, ele foi apreendido por roubo tentado. Na época, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Flagrante

Anderson, Herbeth e Johnny foram autuados em flagrante por porte irregular de munição de arma de fogo e associação criminosa. Eles serão indiciados, ainda, por roubo majorado. Além disso, Anderson foi indiciado pelo roubo ao mototaxista.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o trio será levado para Audiência de Custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da cidade.

