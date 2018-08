Polícia trabalha para identificar e prender dupla que matou estagiário

Manaus - Após mais um registro de violência em Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) informou, nesta quarta-feira (1º), que a Polícia Civil do Amazonas já trabalha para identificar os responsáveis pelo latrocínio do pesquisador Joabson Franco da Costa, de 34 anos . A vítima estava em um ponto de ônibus, quando dois homens anunciaram o assalto.

O crime ocorreu, na noite desta terça-feira (31), na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital. Joabson, que era estagiário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), aguardava o ônibus juntamente com outros usuários do transporte coletivo, quando dois homens, em uma motocicleta, chegaram armados e anunciaram assalto.

Segundo testemunhas, Joabson não esboçou qualquer reação durante a ação criminosa, no entanto ao abrir a bolsa foi alvejado com dois tiros no tórax. Em seguida, os criminosos fugiram levando o celular do pesquisador e também de uma mulher.

Imagens do circuito de vigilância de imóveis próximo ao local e do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) devem ajudar na identificação dos autores do latrocínio (roubo seguido de morte).

“Um delegado da Força-Tarefa já está no caso para colher as informações e imagens das câmeras de segurança do Ciops e de estabelecimentos particulares. Como é uma área fronteiriça, o policiamento ostensivo será reforçado nas paradas de ônibus”, pontuou Paiva.

Nesta quarta, a assessoria do INPA divulgou nota de pesar sobre a morte do colaborador, confira na íntegra:

"É com muita tristeza que comunicamos a morte do colaborador do INPA Jabson Franco da Costa, 34, na noite da última terça-feira (31), vítima de latrocínio nas proximidades do Instituto. Concluinte de curso de Bacharel em Ciências Biológicas, mas ainda sem colar grau, Jabson era muito atuante nos projetos do Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia (CEQUA/INPA), onde foi estagiário e atualmente atuava como colaborador (sem receber bolsa). Apesar de não ser graduado, Jabson já cursava algumas disciplinas como aluno especial de mestrado do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (PPG-BADPI).

Nos últimos anos, Jabson enfrentou com galhardia sérios problemas de saúde, superou UTI, internações e cirurgia. Ele será lembrado por amigos e conhecidos do INPA como uma pessoa muito esforçada no desenvolvimento de pesquisas e projetos do CEQUA, sempre alegre, disposto a aprender e ajudar. Neste momento de extrema dor, o INPA se solidariza com os amigos e a família, com quem está colaborando no processo de embalsamento e traslado do corpo na manhã desta quinta-feira (2) para o município amazonense de São Paulo de Olivença (município distante 985 quilômetros de Manaus), onde a família reside. Antes, será realizado um velório em Manaus, na Funerária Rei Davi (Av., Francisco Queiroz , 122, bairro Cidade Nova, das 11h de hoje às 3h de quinta-feira (2)".

