Traficantes presos com 450 Kg de droga são transferidos para Manaus

Santa Isabel do Rio Negro – Três traficantes e o carregamento de drogas apreendido em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 km de Manaus) na última segunda-feira, foram transportados em um avião da Força Aérea Brasileira, na tarde desta terça-feira (31), para Manaus. Na apreensão, em posse dos homens, foram contabilizados 300 pacotes, com cerca de 1,5 quilos de skunk cada, totalizando 450 quilos da droga.

De acordo com informações do Exército, a droga estava em uma embarcação com três traficantes, identificados como Rangel Ferreira dos Santos, Alair Saldanha da Silva e Geberson Souza Lima, que foram presos na ação, realizada por militares do 3°Batalhão de Infantaria de Selva, no Posto de Controle e Interdição Fluvial.



A Polícia investigará a origem do carregamento, assim, como o destino final das drogas, que, provavelmente, abasteceria pontos de tráfico em Manaus.

Em outra ação contra o narcotráfico no Amazonas , um homem de 48 anos foi preso e 500 quilos de droga apreendidos em uma operação realizada na cidade de Santo Antônio de Içá, no Alto Solimões. O resultado da operação foi divulgado na tarde desta terça-feira (31), pela Polícia Civil, em Manaus. A Operação "Rio Içá" tem o objetivo de coibir o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Colômbia.

