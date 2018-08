Polícia prende traficante que se preparava para matar rival em Manaus

Manaus - Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos e mais um adolescente de 15 anos apreendido por diversos crimes como tráfico de drogas e homicídio na área do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

O principal membro da quadrilha é Carlos Victor da Silva Ribeiro, de 21 anos, que, segundo a polícia, estava se preparando para matar um rival do tráfico nesta terça-feira (31). O criminoso confessou o plano para a polícia.

De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Klinger Paiva, titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) , Carlos Vitor estava impondo medo nos moradores do Conjunto Buriti, também no bairro Nova Cidade, com a ajuda de Felipe Borges Bruce, de 20 anos, Juciele da Costa Barbosa, de 25 anos, Marcilene da Silva dos Santos, de 23 anos, e o adolescente de 15 anos.

Com a quadrilha foram apreendidos seis armas, quarenta munições, trouxas de droga e coletes balísticos | Foto: Joandres Xavier

“O Carlos Vitor comandava o tráfico e tocava o terror na área, a população estava com medo dele. A quadrilha ficava recolhida durante o dia e saia durante a noite para praticar os crimes”, disse Paiva.

Carlos tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e foi preso na casa onde morava, no Conjunto Buriti, Nova Cidade. Depois de preso, informou o endereço dos comparsas.

Felipe e o irmão adolescente também já tinham passagem na polícia por roubo. Após a prisão, a polícia conseguiu chegar ao restante das armas, que estavam guardadas em residências separadas para dificultar o trabalho da polícia.

Klinger Paiva informou que além do tráfico, a quadrilha realiza roubos na área. Carlos, ainda, confessou para a polícia que já estava se preparando para cometer outro homicídio.



As mulheres da quadrilha eram responsáveis por guardar a droga em casa, enquanto Carlos e o adolescente eram responsáveis pelos roubos e a venda dos entorpecentes .

“Não sabemos ainda se esta quadrilha participou da grande onda de morte que vem ocorrendo em Manaus, mas certamente já devem ter cometido algum homicídio aqui na área deles. Ainda vamos comprovar com as investigações”, completou o Paiva.

Armas e drogas

Com o quarteto, que foi apresentado na tarde desta terça-feira (31), no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram apreendidas seis armas, sendo duas pistolas PT 840, dois revólveres calibre 38 e duas espingardas (calibre 20 e 16), mais de 40 munições de calibre 20, 38, .40 e 9mm.

Também foram apreendidas três capas de coletes balísticos, trouxinhas de maconha, cocaína, pasta-base e oxi, uma caderneta com anotações do tráfico e sete celulares.

Os criminosos foram indiciados por associação criminosa, tráfico, porte de arma de fogo e corrupção de menores. E ainda serão investigados por suspeita de envolvimento em homicídios registrados na capital.



Denúncia

População pode denunciar anonimamente - Denúncias podem ser feitas à Seaop por meio da Linha Direta ou pelo 181, o Disque-Denúncia da SSP que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com total sigilo aos denunciantes.

