Adolescente é apreendido por estuprar criança de 4 anos e prima de 16

Cacau Pirêra – Um adolescente de 14 anos foi apreendido, no Distrito de Cacau Pirêra (a 27 quilômetros de Manaus), por estuprar uma criança de quatro anos e uma adolescente de 16 anos. A apreensão ocorreu às 10h30 desta segunda-feira (30), após denúncias.

Segundo a delegada interina do Posto de Policiamento Integrado (PPI), do Distrito de Cacau Pirêra, Suely Costa, o estupro da criança de quatro anos aconteceu na tarde do último domingo (29), quando a vítima estava na casa de vizinhos (familiares do adolescente).

No dia seguinte, a mãe da menina teria sido informada sobre o delito e formalizou a ocorrência no PPI.

“Assim que a mãe da criança registrou a ocorrência, determinei que a equipe saísse em busca imediata do adolescente, que estava escondido na casa de familiares. Durante as buscas pelo infrator, identificamos mais uma vítima dele, a própria prima, uma adolescente de 16 anos, que nos auxiliou na localização dele”, explicou a delegada.

Conduzido à 31ª DIP, o adolescente de 14 anos irá responder por ato infracional análogo aos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

