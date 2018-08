'Buiú' é preso por assassinato ocorrido em 2017, em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) - A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na tarde da última segunda-feira (30), Everaldo Barbosa da Silva, conhecido como "Buiú", de 30 anos, no bairro Jauary I, em Itacoatiara ( a 270 km de Manaus).

Everaldo foi preso em cumprimento a mandato de prisão. Ele é apontado como autor do homicídio de Luan Neves Ribeiro, de 21 anos, morto em fevereiro de 2017. "Buiú" foi preso na casa da namorada, na rua Eduardo Ribeiro.

Segundo depoimentos de testemunhas à Polícia, no dia 18 de fevereiro de 2017, Everaldo foi á casa de Luan acompanhado de mais quatro pessoas, e raptaram o jovem, levando-o para uma área de mata próxima à um igarapé, onde o próprio Everaldo executou Luan com um tiro na cabeça. Ainda segundo a Polícia Civil, Luan teria sido morto por causa do roubo de uma moto.

"Nós fizemos várias diligências para prender o Everaldo em flagrante, mas não o encontramos, na época. A cada local que diziam onde ele estava, nós investigávamos, até que chegamos ao paradeiro onde ele foi encontrado, na casa da namorada. Quando foi preso, não esboçou qualquer reação", informou o delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Itacoatiara.

Além do mandado de prisão pelo homicídio, Everaldo ainda tinha coutro mandado de prisão pelo crime de roubo, cometido em 2016, no qual teve participação direta. Ele será encaminhado à Unidade Prisional de Itacoatiara, onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria*

