Polícia apreende meia tonelada de droga no interior do Amazonas

Manaus - Durante a "Operação Iça", a Polícia Civil do Amazonas apreendeu 500 quilos de maconha do tipo skunk em uma área de mata no município de Santo Antônio do Iça (a 880 km de Manaus). A droga estava enterrada em uma área de mata.

Durante a ação, David Patrício Macário, de 48 anos, foi preso. A operação buscava coibir o tráfico de drogas na região da fronteira entre o Brasil e a Colômbia, de onde estava vindo o carregamento de meia tonelada de entorpecentes, conforme o delegado titular do Denarc, Paulo Mavignier.

A operação "Rio Içá" foi deflagrada por policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em ação conjunta com servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), da Polícia Civil da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e policiais militares lotados naquele município.

Depois de iniciar as investigações, a polícia chegou até o primeiro lote de 200 quilos de droga, que foram encontrados em uma área de mata, na noite da última sexta-feira (27). Dois dias depois, os policiais encontraram mais 300 quilos de maconha escondidos também em área de floresta, totalizando 500 quilos de skunk.

David Patrício foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos realizados na delegacia, ele será encaminhado para uma unidade prisional de Manaus, onde irá permanecer à disposição da Justiça.



