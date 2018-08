Mais um pistoleiro cai: 'Lágrima' é preso em Manaus e confessa crimes

Dos quatro homicídios investigados até o momento, Lágrima confessou a autoria de três | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Investigado por integrar uma facção criminosa e responsável por cometer, pelo menos, quatro homicídios, Frednilson Souza Ribeiro, de 29 anos, conhecido como "Lágrima", foi apresentado na manhã desta terça-feira (31), pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Zona Leste de Manaus. Ele foi preso em uma casa de familiares, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com informações do delegado Jeff David Mac Donald, titular da DEHS, Lágrima confessou ser autor de três homicídios ocorridos na Zona Centro-Oeste da capital. Ele afirmou, em depoimento, que é pistoleiro do traficante Carlos Alberto Soares dos Reis, de 27 anos, conhecido como "Carlinhos do Alvorada" , que foi preso com outros dois comparsas na madrugada dessa segunda-feira (30), após tentar fugir da ação de policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Lágrima confessou o assassinato de Emerson Santos Lima, de 27 anos, chamado "Lobinho". O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro deste ano, na rua Criciúma, bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste, e foi motivado por uma briga durante uma partida de futebol há quatro anos entre o assassino e a vítima.

Crimes

À época, Lobinho teria desprezado o time adversário com a vitória, o qual Lágrima fazia parte. Depois disso, ele abordou Lobinho em via pública e o matou com disparos à queima-roupa.

O segundo homicídio ocorreu no dia 27 de novembro de 2017, na rua Ronina Ferreira, na segunda etapa do bairro Alvorada. Raimundo Nonato Lima Siqueira Júnior, de 22 anos, conhecido como "Alfredão", foi morto porque era usuário de drogas e estava furtos na área, prejudicando à venda de entorpecentes e chamando atenção da polícia, segundo o delegado.

"Alfredão" foi atraído para uma área de mata e morto com vários golpes de faca. Com o apoio de dois comparsas, Lágrima enterrou a vítima no local.

O terceiro crime praticado foi contra um homem, até o momento, identificado como "Feijão", e teria sido motivado por conta do sumiço de uma arma de fogo. O caso está sendo concluído pela equipe de investigação.

O delegado Jeff David Mac Donald informou que Lágrima estava foragido desde dezembro de 2017 do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas.

A autoridade policial destacou que ainda não há confirmação que Lagrima esteja envolvido na morte da recepcionista Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos. Ela foi assassinada com vários tiros no dia 21 de maio deste ano. Questionado pela reportagem sobre as acuações de homicídio, o preso preferiu ficar em silêncio.

Frednilson foi indiciado por homicídio qualificado. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

