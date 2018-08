'Cagão' morto em Iranduba não é de facção, diz Polícia Civil

Os suspeitos fugiram em um carro branco, segundo testemunhas | Foto: Divulgação

Iranduba - O corpo de Alexandre Alves da Silva, de 23 anos, conhecido como "Cagão", foi encontrado em Iranduba (município distante 27 quilômetros de Manaus), na manhã desta terça-feira (31). Apesar do mesmo nome, idade e apelido do pistoleiro e foragido da Justiça Alexandre Alves da Silva, de 23 anos, conhecido como "Cagão", que é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), a polícia revelou a real identidade do assassinado.



O corpo foi encontrado com sinais de ferimentos por arma de fogo em um terreno de barro na rua Sinésio Campos, no bairro Graça Lopes, por volta das 8h, segundo testemunhas no local. Policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) disseram que ele era funcionário do serviço de coleta de lixo da cidade.

"Era meu vizinho. Conhecia ele de longe. Sempre fazia roubos pequenos. Há duas semanas, ele participou de um arrastão em hospital da cidade. Apesar do mesmo apelido, ele não é o Cagão, pistoleiro procurado", disse uma oficial, que preferiu não ter o nome divulgado.



Momento em que os criminosos mataram Alexandre | Autor: Divulgação

Ainda de acordo com a fonte, é comum que no mundo do crime haja este tipo de referências a pessoas que ganham repercussão e ficam conhecidos como modelos para outros criminosos. "É uma espécie de homenagem. Gostam de repetir os mesmos apelidos para ganharem uma certa fama, também", completou a PM.

Inicialmente, um tenente da 8ª CIPM havia confirmado ao Em Tempo de que a vítima era o foragido da Justiça, membro do CV, logo após a localização do corpo em Iranduba. Após a apuração da reportagem, no entanto, a informação foi desmentida por investigadores da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Um investigador da PC-AM disse que o nome do pai da vítima é diferente do de Alexandre, o "Cagão" do CV, e, por isso, foi possível confirmar a informação de que não são a mesma pessoa.

No local, a polícia informou que testemunhas viram um carro branco deixando o local do crime logo após a morte de Alexandre. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado como autor ou participação de autoria do crime. Apesar de não haver informações oficiais sobre a motivação do crime, a PM local acredita ter sido um possível acerto de contas.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado pelas autoridades de Iranduba e uma viatura do órgão se deslocou para a região, assim como peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Cagão

Alexandre "Cagão" é foragido da Justiça há dois meses, quando espacou com mais 34 presos por um túnel do Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174. A fuga seria para aumentar o poder da facção na briga pelo comando do tráfico em Manaus.

"Cagão" do CV foi preso em março deste ano e depois fugiu do CDPM | Foto: Marcely Gomes

Além disso, ele faz parte do grupo que deixou a facção Família do Norte (FDN) para se unir ao CV, sob o comando de Gelson Carnaúba, o "Mano G", atualmente detido em presídio federal no Rio Grande do Norte.

Ele possui ao menos nove processos criminais em trâmites corridos na Justiça variando entre tráfico de drogas, roubos, organização criminosa e homicídios. Uma recompensa em dinheiro, de valor não divulgado, era ofertada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) em troca da prisão dele.

