Polícia apresenta suspeito de envolvimento na morte de Bruna Freitas

Lágrima foi preso em 2015 pelo homicídio de um jovem de 18 anos | Foto: Divulgação/PC

Manaus – Frednilson Souza Ribeiro, de 29 anos, conhecido como “Lágrima”, será apresentado pela polícia civil nesta terça-feira (31), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. Aos policiais, o suspeito confessou já ter cometido um assassinato.

Ele é o principal suspeito de ser o autor da morte da recepcionista Bruna Freitas Rodrigues , no dia 21 de maio deste ano, em uma rua no bairro Parque Dez, Zona Centro Sul de Manaus.

Em 2015, "Lágrima" já havia sido apresentado pelo homicídio de Gustavo Mendonça de Carvalho, ocorrido às 22h do dia 10 de janeiro do mesmo ano, na Rua 9 do bairro Alvorada 1. A vítima, que era conhecida como “Gugu”, contava com 18 anos na época.

Na época do homicídio de "Gugu", Frednilson estava foragido há mais de um ano da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Ele teria deixado o local perto do Dia dos Pais e não retornou à unidade prisional até a data em que foi preso pelo homicídio de "Gugu".

Bruna foi morta em maio deste ano, em uma rua no bairro parque dez | Foto: Divulgação

O suspeito tem ligações com o traficante Carlos Alberto Soares dos Reis, o “Carlinhos”, ex-namorado de Bruna. Carlinhos é ligado a uma facção criminosa do Amazonas e, segundo suspeitas, seria o mandante do assassinato da namorada.



Prisão de "Carlinhos do Alvorada"

Carlinhos foi preso na madrugada de segunda-feira (30) após uma denúncia anônima avisando sobre a existência de um grupo de criminosos que saiam do bairro Alvorada, na Zona Centro Oeste de Manaus.

O bando pretendia executar rivais do tráfico em outros bairros. Ele foi capturado por policiais militares da 10ª companhia interativa comunitária (Cicom).

Os alvos do grupo criminoso seriam traficantes rivais de bairros vizinhos, conforme informações da polícia.

