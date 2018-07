PMs evitam execuções com prisão do traficante ‘Carlinhos do Alvorada’

Carlinhos estava junto com um "bando" pretendia executar rivais do tráfico em outros bairros | Foto: Divulgação

Manaus - Investigado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas e também suspeito de executar “desafetos”, o traficante Carlos Alberto Soares dos Reis, de 27 anos, conhecido como "Carlinhos do Alvorada", foi preso na madrugada desta segunda-feira (30), após denúncia anônima informando que havia um "bonde" de matadores saindo do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O bando pretendia executar rivais do tráfico em outros bairros. Ele foi capturado por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os alvos do grupo criminoso seriam traficantes rivais de bairros vizinhos, conforme informações da polícia.

De acordo com informações do capitão Andrei de Oliveira, da 10ª Cicom, durante abordagem policial ao veículo, modelo Toyota/Corolla, de cor prata e placas NQJ-8407, os três ocupantes fugiram e efetuaram disparos contra as viaturas.

Na fuga, o carro colidiu em um muro de um imóvel. Além de “Carlinhos do Alvorada”, que foi atingido com tiros de raspão nas nádegas, foram presos Jonathan de Souza Vasconcelos, de 26 anos, e Mairon Wysley Moraes da Silva, de 25 anos.

Com eles foram encontrados três carregadores com munições de ponto 40, armamento de uso restrito das Polícia Militar, Civil e Forças Armadas. Carlinhos foi socorrido e levado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

Na fuga, o carro colidiu em um muro de um imóvel | Foto: Josemar Antunes

Investigação

Segundo a polícia, Carlinhos está envolvido em diversas mortes em Manaus e é apontado como principal mandante da morte da estudante Bruna Rodrigues, de 23 anos. Ela foi encontrada morta com vários tiros, no dia 21 de maio deste ano, na rua Heisei, conjunto Colônia Japonesa, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

As informações preliminares da polícia apontam que Bruna foi morta por um dos pistoleiros de Carlinhos, identificado como "Lágrima". O pistoleiro foi preso na semana passada por policiais civis e está à disposição da Justiça na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Movimento

Investigações da Polícia Civil apontam que Carlinhos movimenta entorno de 100 mil por mês com o tráfico no bairro Alvorada. Ele aparece entre os representantes do traficante Marcos Roberto Miranda da Silva, o "Marcos Pará", condenado pela morte do delegado Oscar Cardoso e preso em presídio federal no Rio Grande do Norte.

Há dois meses, Carlinhos coordenou um ataque no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste. O ataque com seu "bonde" foi gravado e o vídeo circulou nas redes sociais, onde ele aparecia em posse de uma escopeta calibre 12.

Edição: Isac Sharlon

