Mulher é baleada e assiste irmão ser executado a tiros em Manaus

Crime ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares 1, na Zona Leste de Manaus | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Com passagens pela polícia por envolvimento em roubo e tráfico de drogas, Jekson Rodrigues de Souza, de 34 anos, conhecido como "Olhão", foi executado com quatro tiros no início da madrugada desta segunda-feira (30). Ele conversava com a irmã, em frente à casa onde moravam, na rua Doutor Pegoraro, no bairro Zumbi dos Palmares 1, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do sargento Vital, da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens chegaram ao local, em uma motocicleta, por volta de meia-noite. Um dos homens, que estava na garupa do veículo e sem capacete, desceu e efetuou vários disparos à queima-roupa contra Jekson, que morreu na hora. Com a vítima, foi encontrada uma porção de entorpecente.

Durante a ação, a irmã da vítima, uma mulher de 25 anos, conhecida como "Formiguinha", foi atingida por um tiro na perna esquerda. Ela foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na mesma zona da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Com a vítima, foi encontrada uma porção de entorpecente. | Foto: Josemar Antunes

De acordo com informações de uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jekson já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele havia saído do sistema prisional há quatro meses.

Ainda de acordo com informações da DEHS, quando cumpriu pena no Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj), Jekson foi ameaçado de morte por três detentos, identificados como "Joinha", "Iago", "Geovane", e "Poró". Os acusados ainda permanecem presos no sistema prisional.

Os autores do crime não foram identificados pela polícia e testemunhas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

A motivação do assassinato será investigada pela equipe da (DEHS).

