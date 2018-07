Homem é morto a facadas na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem conhecido apenas como "João", de 18 anos, foi morto com aproximadamente 14 golpes de faca na tarde deste domingo (29), no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A família estava presente na Sede do IML, localizado na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, Zona Norte da cidade, mas preferiu não comentar o caso com a imprensa.



Testemunhas falaram à equipe do Em Tempo que "João" teria envolvimento com o tráfico de drogas. A informação não foi confirmada pela polícia.



Encontro de cadáver



Um cadáver, ainda sem identificação, foi encontrado por moradores do bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus. A remoção também foi feita pelos funcionários do IML, após passar por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.



Ambos os crimes devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os corpos estão no IML, aguardando para serem liberados pelos familiares.





