Corpo de jovem é encontrado com sinais de espancamento em Manaus

O corpo de Nandinho foi encontrado com as mãos amarradas para trás, e marca de ferimento no peito, provavelmente feito por faca. | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um jovem identificado apenas como "Nandinho" foi encontrado no início da tarde deste domingo (29), em uma área de mata na rua Pariparoba, no bairro Valparaíso, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações de familiares, o jovem era usuário de drogas.



O corpo de Nandinho foi encontrado com as mãos amarradas para trás, e marca de ferimento no peito. De acordo com o tenente Carvalho, supervisor de área da 30ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom), o rapaz estava desaparecido desde a noite do último sábado (28).

Leia também: Dois homens são mortos na madrugada deste domingo, em Coari

"O padrasto dele relatou que ele era usuário de drogas. Esse ferimento no peito que foi encontrado, indica que ele pode ter sido esfaqueado, e como ele está amarrado com as mãos para trás, ele pode ter sido morto por espancamento", afirmou.

O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e deve ser liberado para sepultamento após os procedimentos de necrópsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Corpo é encontrado com saco na cabeça e mãos amarradas no Planalto

'Tio Patinhas' e um comparsa são presos com armas em Codajás