Dois homens são mortos na madrugada deste domingo, em Coari

Coari (AM) - Depois de quase dois meses sem homicídios registrados, o município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus, teve dois assassinatos confirmados na madrugada deste domingo (29), as duas com características de execução. Um dos mortos, identificado pelo batalhão da Polícia Militar do Amazonas em Coari como Leony Ramos Cordeiro, de 38 anos, era motorista do vereador Edelson Fialho, de Coari.

Segundo informações da PM, Leony estaria chegando em casa com a esposa e a filha, no Centro de Coari, onde homens armados já o esperavam. Os assassinos fizeram diversos disparos, e dois deles atingiram o rosto e o braço direito de Leony. O motorista chegou a ser socorrido por populares e levado para o Hospital Regional de Coari, mas faleceu no centro cirúrgico da unidade.

Morte em bar

Outro homicídio registrado na cidade foi o de Lázaro da Silva Teodoro, de 25 anos. O crime aconteceu no bar Botekus, localizado na Estrada do Aeroporto. O homem foi alvejado com dois tiros, sendo um no lado direito da cabeça, e outro na perna direita.

Testemunhas que estavam no local disseram à polícia que Lázaro estava no bar, bebendo, quando o assassino chegou, efetuando os disparos e fugindo logo em seguida. Segundo a polícia, Lázaro, também conhecido como "Monstro", já tinha registros criminais em seu nome, por envolvimento em crimes de roubo e porte de armas. Os dois casos devem ser investigados pela Polícia Civil do Amazonas.

