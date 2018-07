Corpo é encontrado com saco na cabeça e mãos amarradas no Planalto

Manaus- Na manhã deste domingo (29), o corpo de um homem foi encontrado com um saco plástico na cabeça e as mãos amarradas para trás, numa calçada da rua Riad, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, o homem aparenta ter entre 25 e 30 anos e possui uma tatuagem com desenho de uma âncora com cobra na coxa esquerda. A vítima estava vestida com camisa de cor azul e bermuda amarela.

O corpo foi removido pelo IML e aguarda identificação. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

