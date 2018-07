'Tio Patinhas' e um comparsa são presos com armas em Codajás

Codajás (AM) - Após operação "Codajás segura", deflagrada na manhã deste sábado (28), no município de Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus), a polícia conseguiu prender, em flagrante, Rauly de Monteiro da Silva, mais conhecido como "Tio Patinhas", de 33 anos, e Ocine Cordeiro de Jesus, de 51 anos.



De acordo com a polícia, com a dupla foram apreendidas espingardas, munições, revólveres, simulacros de arma de fogo e dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Os trabalhos foram coordenados pelo delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto, e pela delegada Alessandra Braga, da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Codajás.

Conforme Chicre Neto, a ação, iniciada às 6h, teve por objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão no lugar. Durante as diligências foram recuperadas cinco motocicletas roubadas ou furtadas em Manaus e três com a dupla presa.

Antonio Chicre Neto relatou que com Rauly os policiais apreenderam, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma espingarda calibre 16 e dois revólveres calibre 38 com a numeração suprimida, além de munições dos dois calibres. Também foram encontrados com o infrator dois simulacros de arma de fogo e aproximadamente R$ 10 mil em espécie.

Já com Ocine os policiais acharam uma espingarda calibre 16, onze munições do mesmo calibre, um simulacro de arma de fogo e R$ 141 em espécie. Ao todo, três motocicletas foram apreendidas com a dupla.

“No total apreendemos oito motocicletas durante a ação, sendo três com os infratores e cinco com restrições de roubo ou furto na capital. Esse trabalho também visou combater a pirataria, o tráfico de drogas, além de roubos e furtos naquela cidade”, declarou Chicre Neto.

Revistas

O delegado-geral adjunto informou, ainda, que como parte da ação, foram realizadas revistas nas celas da 78ª DIP, que funciona como unidade prisional naquele município. No momento das buscas os policiais civis apreenderam em posse dos detentos nove aparelhos celulares e quatro carregadores.

*Com informações de assessoria.



