Professor de Jiu-Jitsu é preso por dirigir bêbado e causar acidente

Manaus- O professor de Jiu-Jitsu David Santos de Mendonça, de 33 anos, foi autuado em flagrante por conduzir um veículo sob efeito de substância lícita (álcool) e causar um acidente de trânsito com vítima lesionada, na madrugada deste sábado (28). O fato aconteceu na rua Martim Afonso de Sousa, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido ao 10º DIP por policiais militares lotados na 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), acionados para atender a ocorrência, após David, trafegando em um veículo, ter feito uma manobra imprudente e atingido um jovem de 24 anos, que conduzia uma motocicleta pela via. Em decorrência do acidente, o rapaz da moto perdeu dois dedos de uma das mãos.

“Ao notar a chegada dos policiais militares no local do acidente, David foi até uma academia, onde estava bebendo com amigos, e pediu a um deles, aparentemente sóbrio, para que assumisse a autoria. Ele não prestou socorro à vítima. Um homem que presenciou o acidente informou aos policiais que era o professor de Jiu-Jitsu que estava no volante do carro no momento do impacto. A vítima foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico”, explicou o delegado Ricardo Medrado.

Conforme o delegado, no momento da abordagem policial o infrator demonstrou resistência, chegando, inclusive, a tentar agredir fisicamente os policiais. David foi submetido a teste etílico, que confirmou a ingestão de álcool acima do permitido por lei, caracterizando embriaguez ao volante.

Em razão disso, o professor foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal de trânsito. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

